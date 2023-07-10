في واقعة مأساوية من نوعها، أقدم رجل مصري على تعذيب ابنة زوجته حيث قام بجلدها باستخدام حزام ولم يتركها إلا بعد أن فارقت الحياة.

وقامت النيابة العامة المصرية بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وأوضحت التحريات الأولية أنه في يوم الواقعة وفور رؤية المتهم للمجني عليها البالغة من العمر 11 عامًا، انهال عليها بالضرب المبرح باستخدام «حزام» حتى سقطت الفتاة لافظة أنفاسها الأخيرة بين يديه.

والجدير بالذكر أنه تم إلقاء القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، كما تم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.