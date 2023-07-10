خلت قائمة فريق الاتحاد في معسكر الطائف رسمياً من الثلاثي” عبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي وحمدان الشمراني”.

وأعلن نادي الاتحاد، قائمة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، المشاركين في المعسكر التحضيري في الطائف.

وضمت القائمة 21 لاعباً، هم: كريم بنزيما، نغولو كانتي، جوتا، رومارينهو، عبدالرزاق حمدالله، مارسيلو غروهي، إيغور كورنادو، طارق حامد، مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مدالله العليان، زكريا هوساوي، هارون كمارا، عوض الناشري، محمد الصيعري، أحمد بامسعود، محمد العوفي، عبدالله الجدعاني، أسامة المرمش، مروان الصحفي.