قامت شرطة محافظة تثليث بالقبض علي شخصين بحوذتهما كمية من مادة الإمفيتامين المخدرة، وقد قاما بتخبئتها في عربة كان يقودها أحدهما، وكذلك كان بحوزتهما سلاح، وتم إقافهما واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهما.

وأكدت الجهات الأمنية ضرورة الإبلاغ عن أي نشاط غير قانوني خاص بتهريب المخدرات، ومن يتوافر لديه أية معلومات يتوجب عليه التوجه مباشرة للجهات المختصة.

والرجاء الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.