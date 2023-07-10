استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود رئيس جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، بحضور الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود الرئيس التنفيذي لجمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

ورحب أمير تبوك في بداية الاستقبال بالجميع، مستمعاً إلى شرح عن برامج الجمعية وأعمالها وأبرز إنجازاتها، مثمنًا الدور الذي تقوم به الجمعية في تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ليخدموا أنفسهم ومجتمعهم ولتعزيز جودة حياتهم، منوها بالدعم اللامحدود الذي تلقاه هذه الفئة الغالية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مؤكدا على دعم جميع أعمال الجمعية من قبل إمارة المنطقة، والجهات الحكومية وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم.

ومن جانبها ، ثمّنت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود ، اهتمام ودعم سمو أمير منطقة تبوك لكافة برامج الجمعية، مشيرة إلى أن رؤية الجمعية تسعى أن تكون نبراساً مضيئاً لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يجعلهم أفراداً فاعلين في المجتمع ودعم قضاياهم وأسرهم والجهات ذات الصلة.