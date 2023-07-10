أبدى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، استعداد بلاده لمزيد من التعاون مع دول الخليج.

وأكد، في ختام الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا، أن بلاده ترغب في مزيد من التعاون التجاري مع دول التعاون الخليجي.

ورحب بخطوات استعادة العلاقات بين دول الخليج وإيران، مشيدا بجهود دول الخليج لإنهاء الأزمة في اليمن وإطلاق حوار وطني شامل.

وأضاف أن لاده لديها موقف موحد مع دول الخليج تجاه وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها، لافروف، مؤكدا أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية أثرت إيجابيا على المنطقة.