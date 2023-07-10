كشفت مصادر أن نادي توتنهام يتجه لرفض العرض الذي تقدمت به إدارة بايرن ميونخ لضم هاري كين، في الانتقالات الحالية.

وكان بايرن ميونخ تقدم بعرض جديد لضم هاري كين، مهاجم توتنهام، بقيمة 80 مليون يورو كمبلغ أساسي.

وذكر فابريزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن “توتنهام ليس لديه أي نية لقبول مبلغ ثابت بقيمة 80 مليون يورو للتخلي عن هاري كين”.

وأضاف: “مصادر قريبة من توتنهام تشير إلى أن عرض البايرن الجديد لن يكون كافيًا لإقناعهم بإبرام الصفقة. البايرن ما زال يصر على كين ويأمل في التعاقد معه”.