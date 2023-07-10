يعتبر فحص تاريخ صلاحية ما نتناوله من أطعمة من الأمور الهامة جدا قبل شراءها، لكن ما لا يعلمه الكثير منا هو وجود بعض المواد الغذائية التي يمكن تناولها بعد تاريخ الانتهاء.

وقالت خبيرة تغذية روسية “ناتاليا كروغلوفا” إن منتجي المواد الغذائية عند تحديدهم مدة صلاحية منتجاتهم عادة يثبتون على عبواتها المدة الأقصر.

وأضافت: “مدة الصلاحية هي الفترة الزمنية التي خلالها تحتفظ المادة الغذائية بنكهتها ورائحتها وخصائصها الفيزيائية – الكيميائية وتبقى آمنة من وجهة نظر علم الأحياء الدقيقة”.

وأشارت إلى أن الفرق بين تاريخ انتهاء الصلاحية الفعلي الذي تحدده الاختبارات المعملية والتاريخ المثبت على العبوة يسمى “المعامل الاحتياطي”.

وقالت إنه إذا كانت مدة الصلاحية المثبتة على العبوة 7 أيام، فإنها في الواقع تحتفظ بصلاحيتها مدة 10 أيام.

وينسب إلى المواد التي يمكن تخزينها فترة طويلة المواد الحافظة الطبيعية مثل الملح والسكر والبقوليات والمكرونة.