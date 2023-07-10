حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي القادم 1445هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وأبانت أن استقبال الطلبات يبدأ الأحد الموافق 05 محرم 1445هـ عبر البوابة الإلكترونية ،وتستمر إلى الاثنين 13 محرم 1445هـ، وإعلان نتائج القبول للمرحلة الأولى يوم الخميس الموافق 16 محرم 1445هـ، وللمرحلة الثانية الاثنين 20محرم 1445 ه.

ونوهت بأن خدمة تغيير القبول تكون يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 21 – 22 محرم 1445 هـ، أما خدمة القبول المباشر تبدأ الخميس الموافق 23محرم 1445هـ إلى يوم السبت الموافق 25محرم 1445هـ.