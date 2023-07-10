استقبلت أسواق السيارات في المملكة سيارة كهربائية جديدة طرحتها مجموعة BMW الرائدة في تكنولوجيا السيارات.

وأفادت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، المستورد الرسمي لمجموعة سيارات BMW في المملكة، أن العملاء في المملكة يمكنهم الآن حجز وشراء سيارة BMW iX الكهربائية بالكامل، مشيرة إلى أن السيارة تجمع بين المتعة في القيادة الخالية من الانبعاثات المحلية والقدرة الرياضية والمدى التشغيلي المقنع.

ويبدأ سعر السيارة المعروضة حاليا عرض شركة محمد يوسف ناغي للسيارات في المملكة بسعر من 464,945 ريال، وهي تجمع بين جو الفخامة عالية الجودة ولغة تصميم فريدة من نوعها.

وتتميز بأحدث أنظمة التحكم التقنية وتكنولوجيا eDrive من الجيل الخامس لدى BMW، وهي مستعدة تمامًا لرفع مستوى المعايير في مجال النقل المستدام في المملكة.

وتم تصميم سيارة BMW iX منذ البداية للقيادة الكهربائية النقية، وتأتي بخيارين من الطرازات مجهزة بنظام دفع رباعي كهربائي. وتعد ميزة رئيسية في كفاءة تكنولوجيا القيادة وتقنية البطارية الحديثة المعتمدة على المدى الذي يصل إلى 630 كم في طراز BMW iX xDrive50، وحتى 425 كم في طراز BMW iX xDrive40 وفقًا لقياسات نطاق اختبار WLTP.

وتتسم السيارة بالبطارية ذات الجهد العالي – التي تتمتع بكثافة طاقة حجمية على مستوى الخلية تبلغ حوالي 40 في المائة أكثر مقارنةً بسيارة BMW i3، والتي تأتي مع نظام إدارة حرارية تنبؤية لشحن فعال قبل التوقف المجدول في محطة الشحن السريع.

كما تتمتع سيارة BMW iX xDrive50 بقوة مجتمعة تبلغ 385 كيلوواط/523 حصان، في حين يمكن لطراز xDrive40 أن يولد قوة تبلغ 240 كيلوواط/326 حصان – مع عدم وجود انبعاثات محلية. تجمع سيارة BMW iX الكهربائية بين راحة الركوب الفائقة وسمات المقود الرياضي مع الديناميكية التحسينية والوظائف الذكية، مما يجعل تجربة النقل المستدامة والفاخرة التي تقدمها لا تضاهى في المملكة.