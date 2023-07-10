ألقت شرطة مكسيك القبض على شاب قتل زوجته بطريقة بشعة ثم أكل مخها نيئا واستعمل جمجمتها منفضة سجائر وبعد ذلك قطع جثتها إربا لإرضاء الشيطان.

وكشفت وسائل إعلام محلية مقتطفات من الجريمة المأساوية، التي باتت حديث التواصل الاجتماعي، أن القاتل يدعى ألفارو (32 عامًا)، قتل زوجته وتدعى ماريا مونتيل (38 عاما) يوم 29 حزيران الماضي في مقر إقامتهما في المكسيك.

وذكرت الوسائل الإعلامية أن المتهم استخدم “مطرقة وسكين” لقتل وتقطيع جسد زوجته، موضحة أنه من اعترف على نفسه بارتكاب الجريمة.

وأضافت إنه بعد يومين من ارتكاب الجريمة، اتصل بإحدى بنات زوجته من زوج سابق، واعترف لها بما جرى، وفي غضون أقل من ساعة وجد الشرطة تنقضّ وتقتاده معتقلا للتحقيق.

وأطلقت وسائل الإعلام المحلية على القاتل لقب “آكل لحوم البشر في بويبلا”، لتشتعل جميع مواقع التواصل الاجتماعي معلقين على بشاعة الجريمة.