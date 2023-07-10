أعلن طيران ناس الناقل الجوي والطيران اﻻقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، بربط المملكة بآسيا الوسطى عبر إطلاق وجهات مباشرة من جدة إلى كل من ألماتي، بشكيك، وأوش، وطشقند ابتداء من أغسطس المقبل.

ويعتبر هذا التعاون الاستراتيجي بين “طيران ناس” وبرنامج الربط الجوي، بعد توقيع اتفاقية بين الطرفين في شهر أبريل الماضي من هذا العام الجاري، علامة فارقة في دعم نمو السياحة بالمملكة، وتعزيز العلاقات بينها وبين دول آسيا الوسطى.

ومن المقرر أن يبدأ “طيران ناس” تسيير رحلاته الجوية المباشرة من أُوش، اعتبارًا من 20 أغسطس 2023، تليها رحلات من بشكيك عاصمة قرغيزستان في 2 سبتمبر 2023، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

ويذكر أن برنامج الربط الجوي أُطلق عام 2021 لزيادة نمو السياحة في المملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية.