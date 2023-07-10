قالت زوجة شابة في دعوى خلع أقامتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة ، بأنها لم تعد قادرة على تحمل تصرفات زوجها السيئة، وأن أسلوبه في المعاملة تغير معها بعد الزواج.

وأوضحت الزوجة بأنها تزوجت بطريقة تقليدية، وكانت تحلم مثل أي فتاة بزوج صالح وحياة سعيدة، وأن يصون شريك حياتها الحياة بينهم، وأن يكون صادق.

وأضافت الزوجة بأنها اكتشفت أنه يدخن سجائر، فأخبرته بأنها لا تحب المدخنين، ووجدته يستجيب لطلبها وفى إحدى زياراته قال لها أنه أقلع عن التدخين، وكانت سعيدة بكلامه، وبعد الزواج اكتشفت أنه يدخن.

وأردفت المدعية التي قامت برفع دعوى خلع بعد 6 أشهر من زواجها، بأن زوجها أصبح مدخن بشراسة، وأصبح يدخن في جميع غرف المنزل على الرغم من علمه بإصابتها بحساسية صدر، وعندما خيرته بينها وبين السجائر اختار التدخين، فقررت الانفصال.