سلطت صحيفة إسبانية الضوء على صفقات أندية دوري روشن مع اللاعبين العالميين استعدادا للموسم القادم.

وقالت صحيفة “EL SALTO” الإسبانية: “الاستثمارات السعودية في الرياضة قد تنهي الاحتكار الأوروبي لكرة القدم، فالمملكة تسعى لتحويل الدوري السعودي إلى أحد أهم الدوريات في العالم”.

وأضافت: “الاستثمارات السعودية في صناعة الرياضة حققت أهدافها، لكن كرة القدم تتطلب استثمارًا أكبر ومواجهة معارضة أكبر بكثير.. حتى الآن يبدو أن الطموح السعودي لا يمكن إيقافه”.

يذكر أن أندية الدوري استطاعت ضم عددا من النجوم العالميين في الموسم الجديد، ولا تزال الصفقات النارية جارية.