انضم المغربي حكيم زياش لقائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.

ووضع الأهلي زياش كخيار محتمل في حال فشل صفقة الجزائري رياض محرز.

يذكر أن حكيم زياش انضم في 2020 لنادى تشيلسي الإنجليزي بعقد مدته 5 سنوات مقبلة.