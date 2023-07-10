فتحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، فتح بوابة التقديم على برامج التخصصات الدقيقة 2024، وشهادة الاختصاص للصيدلة السريرية.

وأبانت أن التقديم متاح عبر بوابة التقديم والمفاضلة الإلكترونية، مضيفة أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم سيكون نهاية يوم 20 يوليو 2023، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 20 أغسطس و 14 سبتمبر 2023، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية ولرفع النتائج من قبل اللجان يوم 14 سبتمبر 2023.

وبينت أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعاً في يوم 26 نوفمبر 2023، حيث سيكون آخر موعد لسداد الرسوم 10 ديسمبر 2023، وآخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل يوم 31 ديسمبر 2023، على أن تكون بداية التدريب لبرامج التخصصات الدقيقة 1 يناير 2024.

ودعت الهيئة الراغبين بالتقديم مراجعة المتطلبات الخاصة بالتقديم والمعلنة في بوابة الهيئة الإلكترونية، والتأكد من توفرها قبل انتهاء المواعيد المحددة.