أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عن إطلاق برنامج تدريبي في مجال البيانات المفتوحة لأكثر من 100 مختص في البيانات المفتوحة بالجهات الحكومية بالمملكة.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج الذي ينطلق يوم الأربعاء القادم،يهدف إلى تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة حول البيانات المفتوحة.

كما يهدف لتحديد القيمة المضافة منها ونشرها،ودعم الرؤى لاتخاذ القرار المناسب في مجالي البحث والابتكار،والمنتجات القائمة على البيانات بما في ذلك التطبيقات والحلول الرقمية.

ويعتبر البرنامج واحدًا من البرامج التي تهتم بها سدايا في مجال التوعية بأهمية البيانات المفتوحة؛بهدف ترسيخ مكانة المملكة الإقليمية والدولية في هذا المجال من خلال الإسهام في بناء اقتصاد وطني قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك في إطار دعم صاحبِ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء رئيسِ مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” – حفظه الله – وحرص سموِّه على تعزيز التكامل الحكومي؛ للاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال توفير البيانات المفتوحة بما يسهم في زيادة الشفافية،وتعزيز الابتكار لدعم وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.