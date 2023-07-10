تحتضن ‫محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، أنواعا مختلفة من الكائنات الفطرية، حيث تضم‬ أكثر من 11 نوعًا من الثدييات الأرضية وأكثر من 50 نوعًا من الطيور، و 30 نوعًا من الزواحف.

ومن أبرز الكائنات الفطرية داخل نطاق المحمية، غزال الريم، والنعام ذو الرقبة الحمراء،والمهاء العربي،والقط البري،والثعالب،والضب، والورل.

وتتنوع تضاريس المحمية حيث تحوي عددًا من الأودية والشعاب والسهول،إضافة إلى تداخل هذه البيئات مع النفود والكثبان الرملية ومناطق الحرات البازلتية التي تشكل تنوع تضاريس مميزًا يحوي أنواعًا عديدة من النباتات والحيوانات الفطرية.

وتقع المحمية في شمال شرق المملكة ضمن النطاقات الإدارية لخمس مناطق؛هي: الحدود الشمالية،الجوف،حائل،القصيم، والمنطقة الشرقية.

وكانت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، أعادت مقومات الحياة الطبيعية والفطرية إلى شمال شرق المملكة،وفقًا لرؤية المملكة 2030؛ تحقيقًا لمبادرة السعودية الخضراء الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال المقبلة،والعمل على التنوع الأحيائي،وإعادة توطين بعض الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض إلى موائلها الطبيعية.