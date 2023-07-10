أكد وزير النفط الكويتي سعد البراك، اليوم الأثنين، أن الموقف السعودي والكويتي متطابق بشأن كون حقل الدرة حقا حصريا لهما بالاستناد لحدودهما.

وقال البراك: “إن من لديه ادعاء، عليه أن يبدأ بترسيم الحدود، وإن كان له حق سيأخذه وفقا للقانون الدولي والاعتبارات المعتمدة في هذا المجال”.

وأشار إلى أن المفاوضات تتم بين الجانب الإيراني، والجانب السعودي الكويتي، لافتا إلى أنها لم تبدأ، مضيفا: “يكون على الطرف الإيراني منفردا، الذي عليه أن يدخل في عملية ترسيم حدوده، وأن تعتمد دوليا، وعندما يحسم موضوع ترسيم الحدود، يظهر إن كان لها حق في حقل الدرة، وبعد ذلك يبدأ التفاوض”.

ولفت إلى أن “ادعاءات إيران غير مبنية على أساس بترسيم واضح”.