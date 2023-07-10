شهدت القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة، نموًا في إصدار سجلاتها التجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023م.

وتصدر قطاع الخدمات اللوجستية تلك القطاعات بنسبة نمو 83 % وفقًا لما تضمنته نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة.

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن قطاع الخدمات اللوجستية سجل إصدار 4228 سجلًا تجارياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما شهدت الفترة المماثلة من العام الماضي صدور 2337 سجلًا تجارياً للقطاع نفسه.

وأشار إلى تسجيل قطاع تقنيات الروبوت، والأمن السيبراني نموًا خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 52 % لكل قطاع، كما شهد قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي نسبة نمو في إصدار السجلات بـ 49 %.

وعزا متحدث “التجارة” هذا النمو بالنظر إلى ما تشكله القطاعات والأنشطة الواعدة ضمن رؤية المملكة 2030 من فرص جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وما توفره من تنمية لقطاع الأعمال في المملكة وتوسع في الشراكات.

وأضاف أن الوزارة أصدرت 2344 سجلاً تجارياً لقطاع تقنيات الروبوت في الربع الثاني من العام الجاري، بينما شهدت الفترة المماثلة من العام الماضي صدور 1537 سجلا تجاريا، كما جرى إصدار 2229 سجلًا تجارياً لقطاع الأمن السيبراني في الربع الثاني 2023، في حين شهد الربع المماثل من العام السابق، إصدار 1462 سجلًا تجارياً.

وعن قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي بين الحسن، تسجيل نموًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث أصدرت الوزارة 4229 سجلًا تجارياً، بينما سجلت الفترة نفسها من العام الماضي صدور 2823 سجلًا تجارياً.