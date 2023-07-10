بشوق كبير طرح النجم الكبير عمرو دياب برومو تشويقي لأغنيته الجديدة «ياليل» والتي تجمعه بابنه عبدالله دياب مع أول له.

وقدم عمرو دياب وابنه عبدالله جزءا من الأغنية في الإعلان الذي جمعهما مؤخرا لصالح احدى شركات الاتصالات .

وتصدرت أغنية عمرو دياب «قولي اسمي» أمس تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد طرحها بأقل من ساعة.

ويذكر أن أغنية «قولي اسمي» تعد التعاون الأول بين الفنان عمرو دياب والموزع المغربي جلال حمداوي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.