شهدت أعمال مجمع الأفنيوز بالرياض، تقدما كبيرا، حيث بدأت الطوابق الأرضية للمشروع في الظهور.

ويمتد المشروع على مساحة تفوق 380 ألف متر مربع عند تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الملك فهد، ويتكون من مجمع تجاري ومجموعة أبراج فندقية ومكتبية.