كشفت الفنانة عايدة رياض إنها أصيبت بمرض السرطان فى المثانة، وأخفت إصابتها بهذا المرض، مشيرة بأن الورم كان في حجم الزيتونة، وأن الطبيب أجرى لها جراحة بالمنظار، وبعد التحليل اكتشف أنه ورم خبيث.

وقالت عايدة رياض أنها ذهبت إلى طبيب شهير وأستاذ لعلاج الأورام في مصر، وشقيقها كان برفقتها خلال جولة فحوصاتها، وأنها عادت إلى العمل بعد أول ثلاث جلسات، مشيرة بأن الطبيب طلب منها ارتداء باروكة بسبب تساقط الشعر بعد جلسات الكيماوي، وفقاً لما ذكرته خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس.

وأضافت رياض بأنها قامت بدور أخت بوسي فى المسلسل مع مي عز الدين، وطلبت منها خلال تصوير المسلسل أجازة ثلاثة أيام كل شهر دون أن تعرف أحد.

وأردفت رياض إن الدكتور طلب منها بعد انتهائها من جلسات الكيماوي وعمل مسح ذري إزالة المثانة وتركيب مثانة صناعية طلب منى إنى أشيل المثانة وأركب مثانة صناعية، وذهبت إلى أكثر من طبيب لعملها لأن الأطباء أكدوا بأنها صعبة ولابد من ذهابها إلى فرنسا، فرفضت وتوكلت على الله.