حصل الأهلي على لقب الدوري المصري للمرة الـ 43 في تاريخه مؤكداً على موسمه المميز بقيادة مدربه كولر.

وحصل الأهلي على اللقب بعد خسارة منافسه المباشر بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف الإثنين في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وبعد دقائق من التتويج احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي باستعادة لقب الدوري المصري، وكتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “ليلة عودة الدوري إلى بيته.. الأهلي بطل الدوري المصري موسم 2022-2023 للمرة الثالثة والأربعين”.

والجدير بالذكر استعاد الأهلى الدرع بعد غياب في الموسمين الماضيين والذي توج بهما الزمالك.