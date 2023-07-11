دشن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي في الطائف، وذلك بحصة تدريبية مسائية استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وبدأ البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق التدريبات باجتماع مع اللاعبين، وبعدها فرض تمارين متنوعة تركزت في معظمها على النواحي البدنية.

ويشارك في المعسكر الاتحادي، 21 لاعبا، وهم: الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، البرتغالي جوتا، المغربي عبد الرزاق حمد الله، الثلاثي البرازيلي مارسيلو جروهي، رومارينيو، إيجور كورنادو، المصري طارق حامد، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي، مد الله العليان، زكريا هوساوي، هارون كمارا، عوض الناشري، محمد الصيعري، أحمد بامسعود، محمد العوفي، عبد الله الجدعاني، أسامة المرمش، ومروان الصحفي.