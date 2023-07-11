أبلغ مركز التحكيم الرياضي إدارة نادي الاتحاد، وأحمد شراحيلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وعبد الله الخليفة، وكيل أعماله بوجود دليل جديد في القضية التي رفعتها إدارة الشباب بداعي وجود مفاوضات مع المدافع الدولي أثناء تمثيله الفريق قبل دخوله الفترة الحرة من عقده.

واقسم فؤاد أبو هيبة، صديق اللاعب خلال جلسة الاستماع بين أطراف القضية، بوجود مفاوضات اتحادية مع شراحيلي قبل دخوله الفترة الحرة مع الشباب: وقال “أنا من سوّقت بين إدارة الاتحاد وشراحيلي بطلب من محمد الخليفة، والد عبد الله، وكيل أعمال اللاعب، مقابل 50 في المئة من إجمالي حصة الوسيط البالغة مليونين و150 ألف ريال”، بحسب الرياضية.

وتابع فؤاد “ذكر لي محمد الخليفة أن العرض مغرٍ من الاتحاديين، ويتجاوز كثيرًا عرض الشباب، وطالبني بإقناع شراحيلي، إذ تربطني به علاقة منذ 20 عامًا، وأنا من أقنعته بالتوقيع مع مكتب وسيط التعاقدات عبد الله الخليفة في استراحة نواف العابد، اللاعب الدولي السابق”.

وأوضح فؤاد في شهادته تفاصيل عقد شراحيلي مع الاتحاد حاليًّا، وأنه تم الاتفاق على بنود العقد كافة قبل دخوله الفترة الحرة، مضيفا: “بعد ذلك حوَّل محمد الخليفة مبلغ 150 ألف ريال لي عبر حساب شقيقي سلمان أبو هيبة، ولم يدفع لي بقية العمولة حتى الآن”

كانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم، رفضت، نوفمبر الماضي، شكوى الشباب المقدَّمة ضد نادي الاتحاد ولاعبه أحمد شراحيلي بعد انتقال الأخير إلى الفريق الجداوي. ووفق قرار اللجنة، تمَّ قبول الشكوى شكلًا، وردُّها موضوعًا، ورفض الطلبات المقدَّمة من أطرافها