شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها مقطع فيديو قصير لها عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، وذلك بعد حديثها عن التحرش بها في طفولتها.

وظهرت إيمان العاصي وهي ترقص على أغنية اختياراتي مدمرة حياتي للمطرب أحمد سعد، مرتدية البيجامة داخل منزلها.

ويعد هذا التصرف اول رد فعل لإيمان العاصي، عن واقعة اعتداء جارها عليها بالظلام (الضلمة) وهي طفلة صغيرة، والتي كشفت عنها قبل يومين.

وكانت إيمان العاصي، كشفن عن تعرضها للتحرش من أحد جيرانها وهي طفلة صغيرة، وقالت إنها لا تنسى الواقعة ولا اسم الشخص رغم مرور سنوات على الواقعة.