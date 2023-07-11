قررت السلطات اللبنانية بإغلاق حضانة الأطفال التي صور فيها فيديو يظهر تعرض أطفال للضرب والتعنيف بداخلها.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، نقلا عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة، فإنه “بناء على قرار وزير الصحة إثر توافر معطيات مؤكدة أظهرها التحقيق السريع في قضية تعنيف أطفال في حضانة Garderêve بمنطقة المتن الشمالي، تم التواصل مع قائم مقام المتن مارلين حداد لإجراء المقتضى القانوني حيث تم إقفال الحضانة بالشمع الأحمر”.

ودعا وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض إلى “إنزال أقصى الإجراءات العقابية بحق المرتكبين”، مؤكدا أن “الإقفال لا يكفي ويجب أن يكون العقاب عبرة لمن اعتبر”.