تحدث الفنان علي الحجار عن إمكانية صلحه مع الفنان مدحت صالح، بعد خلافهما على مشروع الأساتذة، الذي قدمه مدحت صالح على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويتهمه علي الحجار بسرقته.

وأوضح علي الحجار خلال مداخلة هاتفية في برنامج الستات مع الإعلامية سهير جودة ومفيدة شيحة: مدحت صالح بالنسبة لي فنان كبير ومهم وأنا بحب منه أغاني كتير.. لكن فكرة 100 سنة غنا بتاعتي وهو عارف.. وهو بيطلع في برامج كتير بيقول علي الحجار أستاذي.. لدرجة إن في مرة منى الشاذلي بتقولي تحب يطلع مدحت صالح معاك.. قولتلها آه طبعًا.. وطلعنا وقال قدام كل الناس إنه كان بيقعد ورا السور عشان يتعلم مني وإني أستاذه.

وتابع علي الحجار: مدحت عارف مشروعي وعارف إن الدراسة اللي عملتها هو ناقله بالظبط.. وطلعت في مرة قولت ده مع هالة سرحان.. واخد المشروع كوبي بيست.. أنا مسمعتش مدحت صالح بيقول إن المشروع من دماغه.. نفسي يطلع يقول.. واللي حصل امبارح من الوزيرة أرضاني.. إن المشروع بتاعي يتحقق واعرف احققه بالشكل فعلًا الناس تفهم إن ده مشروع وإن دي دراسة ويفيد الدولة بجد.

وأضاف: عايز مدحت صالح يتحرك ويطلع يتكلم ويبرأ نفسه من إنه أخد مشروعي.. وكلموني وقالولي إنهم كلموا مدحت صالح من أسبوع وبيقول هو علي الحجار ليه مكلمنيش ويقول ليه يا مدحت بتعمل كده؟ يا سلام يعني أنت واخد مشروعي وعايزني كمان أكلمك؟ إيه الجبروت ده؟ هو ديمًا بيقول إن علي الحجار استاذي يكلم استاذه بقى.. ومنتساواش ببعض على فكرة.. محدش عنده 300 أغنية محدش عمل 121 تتر مسلسل.. محدش عمل التنوع بتاعي.. مينفعش نقول انتو الاتنين.. أنا آسف والناس هتفهم ده غرور لكن أنا بتكلم في حقائق”