قالت الفنانة انتصار أن الرجال دائمًا يبتسمون للمحيطين بهم في الخارج طوال الوقت تحت مسمى “المجاملة”، مبينة أن الرجل يريد أن تراه زوجته على طبيعته دون مجاملة حتى إذا كان لن يبتسم لها، وهو السبب الرئيسي في المشاكل الأسرية.

وأوضحت انتصار في برنامجها من غير نفسنة، والذي تقدمه مع الفنانة بدرية طلبة ونوليا: الستات والرجالة عندهم دايمًا رد على سبب النكد، والرجالة بتقول إحنا بنجامل برا وبنمشي حالنا، لكن جوا البيت شوفوني على حقيقتي ومش محتاج أضحك وأجامل.

واستكملت نوليا، الحديث: وأنا محتاجة إيه لما يبقى بوزك شبرين 24 ساعة وتتخانق معايا على شراب، وإيه الشراب الإسود اللي بتتخانق عليه ما تلبس البُني.. حلة الغسالة بتبلع الشرابات، يعني مبيضلي عيشتي أوي؟.

وعلقت الفنانة انتصار على طريقة إلقاء نوليا، ممازحة: إنتي صوتك كده ليه؟ ده الصوت الصحراوي اللي طلعتيه ده ولا إيه؟.