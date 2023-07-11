تحدث استشاري الخدمة الاجتماعية والنفسية الدكتور سلمان العواد، عن قصة شخص كان يعاني من اضطرابات ويقدم نفسه مستشارا أسريا .

وقال الاستشاري لقد شخصت ذلك حالة الشخص بأن لديه اضطراب الشخصية كما يعاني من مشاكل أسرية.

وأضاف تفاجأت بذلك الشخص يعرف نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه أصبح مستشارا أسريا مرخصا، مبديا اندهاشه من ظهور ذلك الشخص بينما لم يكن قد استكمل علاجه.