وقعت مشاجرة بالأيدي بين اثنين من المسافرين على متن طائرة بريطانية، كانت في طريقها من مالطا إلى لندن، واضطرت الركاب الآخرين وطاقم الطائرة إلى التدخل من أجل فض النزاع.

وأفادت جريدة “دايلي ميرور” البريطانية أن أصل الخلاف بين الراكبين هو نزاع على المقاعد، حيث كان كل منهما يود الجلوس على المقعد المطل على النافذة، وهو ما تطور سريعاً إلى مشاجرة بالأيدي.

وقال نيل مودواديا، الذي كان على متن رحلة جوية من مالطا إلى لندن ستانستيد في الثالث من يوليو الحالي أن الشجار بدأ بعد أن رفض أحد الركاب السماح للآخر بالمرور.

ولم يعلق مطار لندن ستانستيد على الحادثة، كما لم تصدر الشرطة البريطانية أي تعليق، كما صمتت شركة الطيران هي الأخرى.