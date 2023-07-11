أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف إدارية لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض، وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مُحلل الرواتب (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.

– لا تشترط وجود خبرة سابقة.

2- أخصائي تحسين الجودة:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة الصحية، إدارة الجودة الصحية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع

1- مُحلل الرواتب (وظيفتان): من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

2- أخصائي تحسين الجودة: من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا