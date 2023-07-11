من منا لا يملك ذكريات مع فيلم مولان، كنا أطفال وكان يبث خلالنا الأمل والشجاعة والقوة، كانت شخصية مولان لا تهاب شيئا مثابرة دافعت عن أهلها ووالدها، ولكن يبدو أنه لم يؤثر في كوكو لي مؤدية الصوت كما أثر فينا.

بعدما أقدمت ممثلة صوت مولان المغنية كوكو لي علي الانتحار، مع صراع طويل مع الاكتئاب حسبما ذكرت شقيقها.

يذكر أن كوكو لي كانت في عمر يناهز ال ٤٨ عاما حين أقدمت علي الانتحار، وأعلن ذلك الخبر شقيقتاها عبر حساب انستجرام مع فيديو لها يعرض صورا وبعض أعمالها.

وقالت أختيها أن كوكو عانت من الاكتئاب خلال السنوات الماضية، وحاولت جاهدة مقاومته واستعانت بالمساعدة، ولكن الشيطان داخلها استولي عليها ودفعها لانهاء حياتها.

وذكرتا أن عام ٢٠٢٣ هو الذكري الثلاثين لمسيرة كوكو الغنائية، وأكدتا علي حبهما لها وأنهما ممتنين لأنها كانت أختهم، مردفين أنها الآن في مكان أفضل لا تعاني من الاكتئاب.