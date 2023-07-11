كشفت بيانات السوق المالية السعودية (تداول) أن 6 شركات مدرجة في السوق الرئيسية تجاوزت خسائرها المتراكمة أكثر من 50 % من رأس المال.

وأكدت البيانات أن الشركات هي: تكوين المتطورة للصناعات، الكابلات السعودية، تهامة للإعلان والعلاقات العامة، البحر الأحمر العالمية، سلامة للتأمين، و شركة ثمار التنمية القابضة.

وتقضي تشريعات هيئة السوق المالية من خلال اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر بعدة التزامات تجاه تلك الشركات.