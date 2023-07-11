في رسائل مؤثرة تقشعر الأبدان وتذكرنا بالراحلين الذين رحلوا عن الدنيا وما زالوا أحياء بداخلنا، شاركت فتاة في ذكرى وفاة والدتها رسائل مؤثرة أبكت رواد مواقع التواصل.

الفتاة التي لا زالت عالقة في يوم وفاة والدتها، رافضة الاستيقاظ من الكابوس المؤلم، حاولت التعبير عما بداخلها من خلال رسائل كتبتها لوالدتها تذكرها بالأشياء التي كانت تحلم بمشاركتها معها .

فكتبت الفتاة:” بمثل هالتاريخ كان يوم وفاتك ماما تدرين كم عدى عليك، لو خلصت هالسنة يكون تم لك سنتين وصار عمرك 45، ابغى أقولك شيء صغير.”

وتابعت:” يمه أنا حامل وهذا أول حمل لي بدونك مادري كيف أتصرف ما أعرف أشرح لمين فرحتي بهالطفل تصدقين محد ضمني وقال لي مبروك، يمه أنا بصير نفاس بس ماراح أكون مثل باقي البنات نفاس في بيت أمي والكل يجيني ببيت أمي .”

وأضافت:” فاكرة يوم تقولين تزوجي وأقولك مابي، وتصرين علي وتهاوشين تقولين لي أبغى أزوجك عشان أرتاح إنك بأمان، تذكرين خوفك يوم تقولين مالك أحد، لازم ازوجك، كل خلافتنا إنك بتزوجيني ومابي، هذا أني تزوجت بدونك ومشيت حياتي تعايشت مع موتك.”

واستطردت :” كثر ماتمنيتي تشوفين طفل لي على الدنيا ليتني تزوجت من أول وفرحت قلبك بحفيد أو حفيدة من بنتك رغد ليتني كنت أسمع كلامك يوم تقولين خايفه أموت وأنتِ ماعندك أحد، فرحتي بهالجنين ناقصة بدونك، يمه بكل مرة أحس بحركاته وبكل مرة أتألم فيها وأحس بألام الوحام أقول الله يرحمك يا يمه ويكتب أجرك على هالتعب اللي تحملتيه.”

ولقت الرسائل المليئة بمشاعر الألم الممزوجة بالفقد الذي لا يتحمله أحد لكنّها الدنيا، موجة واسعة من التعليقات التي امتلأت بكلمات المواساة التي يعرفها كل من فقد عزيزٌ عليه، وجاءت من بينهم:” ماقدرت أكمل الرسائل اوجعني قلبي، الله يكتب لها الجنة.”