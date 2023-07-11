حذر خبراء الأرصاد من أنه هناك كتلة هوائية حارة، سوف تصيب ٧ دول عربية من ضمنها شمال المملكة في منطقة الرياض، والمنطقة الشمالية، والمدينه المنورة.

يذكر أن درجات الحرارة في هذه الأماكن تراوحت بين ٤٦:٤٨ درجة مئويه، وحتي نهاية الأسبوع الجاري، وسوف يكون هناك ارتفاع ملحوظ عن المعدلات الطبيعية يصل إلي ٥ درجات.

وأوضحت الخرائط الجوية أن هذه الموجة الحارة، سوف تؤثر كذلك علي مناطق، بلاد الشام ومصر والعراق وشمال المملكة، اعتبارًا من نهاية الأسبوع الحالي.

وأكدت الإدارة الوطنية الأميركية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، أن هذا الصيف سجل أعلى درجات حرارة منذ 136 عاما.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن العالم يشهد أشد الأعوام حرارة على الإطلاق، و ذلك نتيجة لزيادة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، كما يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري.