قام شاب بتوثيق رحلته في مدينة أبها من خلال لقطات مبهرة لجمال المدينة وروعتها، ومناظر الطبيعة الخلابة التي يُغرم بها الجميع .

وأظهر الشاب من خلال لقطاته الممتعة جمال الطرقات وروعتها وأماكن التنزه والطبيعة الخلابة الساحرة التي تمتاز يها أبها .

وتعتبر أبها من أجمل المدن في المملكة والتي تتمتع بمقومات طبيعية خلابة، فبها السودة وهي أعلى نقطة بالمملكة، والغابات في السودة، ودلغان والحبلة والمرتفعات الشاهقة.

ويتميز مناخ المدينة بالمناخ الأجمل في المملكة والذي يعتدل في فصل الصيف ويميل إلى البرودة النسبية في الشتاء.