شهدت محطة دار السلام ، حادثًا مأساويًا ،بعدما ألقي شاب نفسه أمام القطار ، مما أدى إلى انقسام جسده إلي نصفين .

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من الخدمات الأمنية بمحطة دار السلام ، يفيد بإلقاء شاب نفسه أمام قطار المترو أثناء دخوله المحطة ، وعلي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي موقع الحادث ، وتبين أنها لشاب في عقده الثاني مقسومة نصفين .

وقامت أجهزة الأمن برفع الجثمان ، ونقله إلى المشرحة ، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.

واستمعت الجهات المختصة لأقوال شهود العيان في الحادث، وجاءت حصيلة أقوالهم أنه أثناء توقفهم على رصيف المترو لانتظار القطار، ألقى الشاب بنفسه أسفل عجلات المترو، ومر عليه القطار بأكمله ليُقسم جسده نصفين .

وتحفظت أجهزة الأمن علي كاميرات المراقبة بالمحطة تهميدًا لتفريغها للوقوف علي ملابسات الحادث .

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