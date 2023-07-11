أكد الدكتور عبدالرحمن المطرف، أستاذ تكنولوجيا المعلومات، أن التطوير الذي تشهده تقنيات الروبوتات في المملكة سيفتح أبوابًا جديدة في العديد من المجالات.

وقال المطرف خلال لقائه على قناة العربية: «تطور تقنيات الروبوتات في المملكة سيفتح بابًا جديدًا في مجالات مثل الأمن السيبراني والبرمجيات.”

وأوضح أن عالم الرقمنة في مجال الروبوتات يسير في اتجاهين، الأول هو الصناعي والخدمي، وهي الخدمات التي تقدمها الروبوتات لنا الآن أو في المستقبل القريب.

وأضاف المطرف:” أن العالم أصبح اليوم قرية واحدة”، مُشيرًا إلى أن هناك استثمار قوي في ذلك المجال داخل المملكة، إلى جانب أفكار جديدة ومفيدة للعالم والبشرية، والخدمات الإنسانية.