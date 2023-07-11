أكدت مصادر صحفية أن الدولي المقدوني إزجان أليوسكي، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، سينضمُّ إلى المعسكر الخارجي للفريق في 16 يوليو الجاري، استعدادًا للموسم الجديد 2023 -2024.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مسيّرو الأهلي سيتركون قرار رحيل اللاعب من عدمه في يد المدرب الجديد، الذي سيتم التعاقد معه خلال الأسبوع الجاري.

ويأتي ذلك مع تبقي عام في عقد المقدوني مع النادي الغربي، الذي وقع له صيف 2021 لمدة ثلاثة مواسم.

ويمتلك الظهير الأيسر عروضًا عدة، أبرزها بنظام الإعارة، على أن يتحدد مصيره بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وكان البرازيلي روبرت فيرمينو قد تجاوز القياسات اللياقية التي خضع لها، وأثبتت جاهزيته الكاملة للمشاركة في المباريات التجريبية، حيث تعتبر صفقة فيرمينو للنادي الصاعد مؤخراً لدوري روشن هي الثانية من نوعها هذا الصيف.