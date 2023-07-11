قال الدكتور محمد حمودة ، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر ، إن الذهاب للمصيف له تأثير إيجابي علي الصحة النفسية للأفراد ، مؤكداً أن المصيف يجب تكراره كل 3 أشهر لتحسين الصحة النفسية.

وأضاف أستاذ الطب النفسى في تصريحات تليفزيونية له أن ضغوط العمل الذي يعيشه الفرد ، تجعل الجسم في حالة من التوتر والقلق ، وبالتالي تزداد نسبة الكرتيزون في الجسم بسبب التوتر ، مما يؤدي إلى دخول الشخص في حالة من الاكتئاب ، وضعف المناعة ، فيحتاج الإنسان إلي يومين أو ثلاثة حتي يخف تلك الضغوط التي يعيشها .

وأكد علي أن مجرد السفر تغير الحالة المزاجية للإنسان ، محذرًا الأشخاص التي تسافر وتجلس في غرفتها ، فيجب التعرض لأشعة الشمس حتي يقضوا علي الاكتئاب .

وفي وقت سابق ، قال الدكتور أحمد سعفان ، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة ، أن منطقة الساحل و محافظة إسكندرية تحظي بكثافة عددية ، حيث يتردد عليها من 4 إلي 5 ملايين شخص خلال فترة الصيف مقارنة بغيرها من المدن الساحلية.

وأكد رئيس قطاع الرعاية العلاجية دخول جميع المستشفيات في محافظة الإسكندرية ضمن خطة التأمين، و7 مستشفيات في منطقة الساحل، مشيراً إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات 7 محافظات خلال فصل الصيف ضمن خطة التأمين الطبي.