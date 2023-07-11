يقترب نادي عاصمي من التعاقد مع لاعب الاتحاد “عبدالرحمن العبود” في صفقة مفاجئة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقررت إدارة الاتحاد استبعاد الثلاثي حمدان الشمراني وعبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي من قائمة الاتحاد للموسم الجديد.

وأفادت مصادر أن النادي العاصمي الذي يهتم بالتعاقد مع عبد الرحمن العبود هو نادي النصر، وذلك بعد استبعاده بشكل نهائي من قائمة فريقه لمعسكر الطائف الإعدادي بقرار فني من المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وينتظر عبد الرحمن العبود حسم موقفه مع الاتحاد خلال الأيام القادمة، من أجل تحديد وجهته الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة الاتحاد تدرس إعارة اللاعب العبود إلى أحد الأندية أو بيع عقده في حال وصول عرض مناسب لشرائه بمبلغ مادي كبير.