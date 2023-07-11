تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مثير للغضب لردة فعل زوج بعد أن أرادت زوجته مفاجئته بحفلة صغيرة في المنزل .

وظهر الزوج أثناء دخوله إلى المنزل ليتفاجأ بطعام محضر له خصيصًا إلى جانب الشمع الكثيرة المضيئة وصوت الأغاني الخافت، في جو رائع وجميل .

ولكن المفاجأة كانت ردة فعل الزوج على عكس المتوقع فدخل المنزل وهو يقول :” وش هذا وش هذا، سلط الله عليكي، والتلفزيون على الأغاني وش هالحركات هذي”، وأخذ يطفئ الشموع ويفسد الجو الهادئ الذي أعدته زوجته بحب .

وانهالت التعليقات من قِبل رواد مواقع التواصل على المقطع فبعضهم يضحك والبعض الآخر ينتقد وجاء من بينهم شخص يقول :” كان الله في عون كل امرأة تعاني من مثل هذا الكائن، احسنو اختيار رفقائكم في الحياة لتسعدوا “، بينما قال آخر :” يحتاج فورمات وتهيئة للحياة الزوجية.”