كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً الدكتور عبدالله المسند أسباب رؤية الأجرام السماوية عند الأفق كبيرة.

وقال المسند أن ذلك الأمر يعود لسببين، الأول هو قربها من الأفق، والعين عندما ترى الجرم السماوي مع شيء على الأرض في مرمى واحد تعمل مقارنة وهمية فتتخيل بأنها أكبر من كونها في كبد السماء.

وأضاف، أن السبب الثاني وهو الأقوى يعود لكثافة الغلاف الجوي عند الأفق فيقوم بتوسيع وتكبير الصورة.

وعلق قائلا “الحالتين صورة الجرم السماوي القمر أو الشمس مثلاً حقيقة لا تتغير فوق الأفق أو في كبد السماء، والمسألة لا تعدو كونها خدعة بصرية ليس إلا “.