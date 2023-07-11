أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار أن النجاح الكبير الذي تحقق في موسم حج هذا العام 1444هـ جاء بفضل الله ثم بالتوجيهات الكريمة والمتابعة والإشراف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-

وأعرب سموه في كلمة له مساء أمس الإثنين بالقصر الحكومي خلال حفل تكريم منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية والمتطوعين والمتطوعات الذين شاركوا في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار عن الاعتزاز بشرف خدمة ضيوف الرحمن ، وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – الذين سخروا كافة الإمكانات لخدمة الحجيج والمعتمرين والزائرين وحرصهم على تقديم أرقى الخدمات للحجاج والتي جعلت من أولوياتهم العناية بالأماكن المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن.

وأشاد سموه بدور المرأة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وتواجدها ضمن القطاعات العسكرية والأمنية والخدمية كالصحة والشؤون الإسلامية، وكذلك الدور الكبير والهام التي قامت به المتطوعات من مختلف الجهات الحكومية ومن ضمنها إمارة المنطقة، لتقديم أفضل الخدمات في مدينة الحجاج، بشكل احترافي، مقدماً سموه شكره وامتنانه لكافة المشاركين والمشاركات في موسم حج هذا العام بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار .

وأثنى على دور وكيل إمارة المنطقة نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة محمد بن عبدالله الحقباني وجميع العاملين بمكتب الإشراف بالمنفذ ، سائلاً المولى القدير في ختام كلمته أن يديم على البلاد أمنها وعزها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة .

وكان الحفل الذي أعد بهذه المناسبة قد بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

ثم ألقى المشاركين بأعمال الحج كلمة ألقاها بالنيابة عنهم قائد القوة الأمنية بمنفذ حالة عمار العقيد خالد بن أحمد الغبان قال فيها بمشاعر ممزوجة بالفخر والاعتزاز والولاء:” يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي المشاركين والمشاركات بمهمة الحج بمنفذ حالة عمار لهذا العام أن اتقدم لسموكم الكريم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان على دعم سموكم اللامحدود لكافة القطاعات المشاركة بهذه المهمة والتي كان لها الاثر الكبير في رفع جودة الأداء وتحقيق الأمن والسلامة والراحة لضيوف الرحمن وتقديم كافة الخدمات اللازمة ورعايتهم في ظل الجاهزية التامة من قبل الجميع بلا استثناء منذ لحظة وصول ضيوف الرحمن لمدينة الحجاج بالمنفذ ومروراً عبر منطقة تبوك الى الأراضي المقدسة.

وأوضح أن الأمر لا يتوقف على ذلك بل يتم استقبالهم في رحلة العودة إلى أوطانهم عبر المنفذ بعد أن من الله عليهم بأداء النسك وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم لتسهيل عودتهم لاوطانهم بكل أمن وسلامة وطمأنينة ولله الحمد ، وقد كان الجميع عند حسن الظن واداء الاعمال الموكلة لهم بكل تفاني واخلاص.

ثم ألقيت كلمة المتطوعين والمتطوعات في أعمال الحج القتها بالنيابة عنهم المتطوعة شروق بنت صالح بن شاكر نوهت بالشرف الذي ناله المتطوعين والمتطوعات للعام الثاني على التوالي بدعم وتوجيهات سمو أمير المنطقة في تمكينهم من العمل التطوعي لخدمة لحجاج بيت الله الحرام بالاتساق مع الرؤية الطموحة ٢٠٣٠ وامتداداً للإسهام في خدمة الوطن والمجتمع، وعقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

والجدير بالذكر أن حفل التكريم حضره رؤساء المحاكم والقضاة بالمنطقة، ومشايخ القبائل، ومديرو الإدارات الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين.