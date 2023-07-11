كشفت مصادر صحفية عن مستجدات جديدة في قضية الشباب ضد الاتحاد ولاعبه أحمد شراحيلي بعد انتقال الأخير إلى صفوفه.

وأفادت المصادر بأن مركز التحكيم لم يطلب من ⁧‫الاتحاد‬⁩ أن يرد على موضوع “الشاهد الجديد” بقضية الكابتن شراحيلي، حيث تم إغلاق باب المرافعة مباشرة بعد تضمين تلك الشهادة بإحدى مذكرات ⁧‫الشباب.

وأوضح الخبير القانوني أحمد الشيخ، أن المستنتج من ذلك أن تلك الشهادة لن يؤخذ بها”، لافتًا أن الشاهد لم يحضر للمركز.

‏وقال الشيخي :” من المتوقع أن يصدر الحكم بعدم معاقبة الاتحاد؛ ليس لأنه بالضرورة لم يتفاوض مع اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة، ولكن لعدم ثبوت ذلك قانونيًا .

وكانت الأمور في وقتٍ سابق تتجه لإصدار القرار النهائي من مركز التحكيم الرياضي، إلى أن أتى الشباب‬⁩ وبعث للمركز بأدله جديدة وظهور شاهد جديد.

يُذكر أن الاتحاد تعاقد مع شراحيلي الصيف الماضي ليتقدم الشباب ناديه السابق بشكوى للجنة الاحتراف عن قيام اللاعب وناديه الجديد بالتفاوض في الفترة غير المحمية.