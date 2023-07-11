تتوالى مواقف الأطفال البريئة التي يظهروا بها حبهم للحيوانات بشدة، حيث ظهر طفل وهو يحتضن ناقة ويتغزل بها، بينما هي تقف ويبدو وكأنها سعيدة بغزل الطفل لها .

الطفل الذي ظهر وهو يحتضن الناقة معبرًا عن حبه لها جاء وهو يضعها تحت ذراعيه ويقول :” الناقة هذي فيها حنينة متعدية الحنحنة”.

ليرد شخص آخر وهو يقول :” بقوة”، ويقاطعه الطفل قائلاً : بالحيل .. متعدية الحنية اللي بالكون بشدة قوية.

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعبر بها الأطفال عن حبهم للحيوانات، حيث ظهر طفل في موسم الحج بينما يتغازل به خروف وهو في قمة سعادته وعندما يبتعد عنه الخروف يعود ويقترب منه مرة أخرى وهو يضحك بهستيرية .