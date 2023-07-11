طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجميع بمعرفة قصة الكوكايين بالبيت الأبيض، مؤكداً البيت الأبيض به كاميرات مراقبة في كل مكان، لا سيما بالموقع المعني.

وقال ترامب :” إنهم يعرفون 100٪ من هو. إذا لم يفرجوا عن المعلومات، فهذا يعني أنهم دمروا الأشرطة وأن الكوكايين كان يستخدمه هانتر، وربما جو الفاسد من أجل أعطاء هذا الرئيس الكارثي بعض الطاقة!”.

وكان دونالد ترامب قال في وقت سابق بأن الكوكايين الذي عثر عليه بالبيت الأبيض يعود للرئيس جو بايدن أو نجله هانتر، وأن “الإعلام الكاذب” سيبدأ بنفي القصة.

وكتب ترامب في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social متسائلًا: “هل يعتقد أي شخص حقًّا أن الكوكايين الموجود في الجناح الغربي للبيت الأبيض، والقريب جدًّا من المكتب البيضاوي، مخصَّص للاستخدام من قبل أي شخص آخر غير هانتر وجو بايدن؟”.