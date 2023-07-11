أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، قراره بإنشاء لجنة استشارية شرعية من أهل العلم وأصحاب الاختصاص في المجال الشرعي، وذلك تحقيقا لأهداف النادي التطويرية، ومبحاثة المسائل الشرعية المتعلقة بالإبل، والرد علي الاستفسارات الشرعية التي تأتي للنادي.

و اللجنة برئاسة المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ومن أعضائها الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان، والدكتور سلمان بن صالح الدخيل، واجتماعات اللجنة يحضرها نخبة من المستشارين المختصين في الإبل وشؤونها.

وعُقدت أولى اجتماعات اللجنة في الرياض اليوم، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي، الذي أبدي ترحيبه برئيس اللجنة وأعضائها ومستشاريها، وقام بتقديم لمحة تعريفية عن نادي الإبل وأهدافه وانجازاته منذ إنشائه، ثم استكملت اللجنة اجتماعها.