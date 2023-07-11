يسعى الفنان المصري مصطفى كامل نقيب الموسيقيين في الوقت الحالي إلى الوصول لأرقام تليفونية لأسرة إيمان البحر درويش لتقوم النقابة بدورها على وجه السرعة”.

وكانت ابنة الفنان إيمان البحر درويش نشرت صورة صادمة له تبين تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وكتب مصطفي كامل، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، بعض الزملاء الصحفيين أرسلوا لي صوراً للفنان إيمان البحر درويش في حالة مرضية صعبة جداً .

وأضاف” أرجو من الزملاء، من يعرف أي رقم من أرقام أسرته أن يرسله لي للإطمئنان، حتي تقوم النقابة بدورها علي وجه السرعة”